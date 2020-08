Migranti in quarantena escono dal centro di accoglienza, allarme a Massa (Di sabato 22 agosto 2020) Tensioni a Massa , Massa Carrara, per la presenza in strada di Migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid . I residenti hanno chiamato carabinier i e polizia per farli ... Leggi su lanazione

SkyTG24 : Migranti, il sindaco Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena Aurelia - SkyTG24 : Migranti, Augusta vieta lo sbarco della nave-quarantena Aurelia - MediasetTgcom24 : Nave quarantena Aurelia, il sindaco di Trapani vieta lo sbarco di 250 migranti #Trapani - SARwatchMED : RT @Tg3web: Sbarcherà ad Augusta la nave-quarantena Aurelia con 250 migranti a bordo. Sale la tensione all'hotspot di Lampedusa. Nell'Agrig… - Penultimo6 : RT @francescatotolo: Alla fine il sindaco di #Augusta, @cettinadipietro, ha ceduto e ha autorizzato lo sbarco dei 273 #migranti (di cui 23… -