L’Oms: “Epidemia finirà in meno di 2 anni” (Di sabato 22 agosto 2020) Più del 141%. Di tanto sono saliti i contagi in un mese in Italia secondo la Fondazione Gimbe. Il confronto è fra i 3.399 casi della settimana 12-18 agosto e i 1.408 di quella 15-21 luglio. Ieri le regioni con più positivi sono state Lombardia (174) e Lazio (137). L’Oms: “Epidemia finirà in meno di … L'articolo L’Oms: “Epidemia finirà in meno di 2 anni” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

