L'ira di Musumeci, "Via i migranti dalla Sicilia, chiudo gli hotspot" (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - Alta tensione in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, va alla guerra e decide la chiusura di tutti gli hotspot e centri di accoglienza per migranti. "La Sicilia - tuona il governatore - non può continuare a subire questa invasione di migranti. Conuna ordinanza dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa". E aggiunge: "Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L'Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli - di non attuare i ... Leggi su agi

