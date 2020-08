"La mascherina non serve". Miguel Bosé guida la rivolta dai social (Di sabato 22 agosto 2020) Non è trascorsa nemmeno una settimana dall'ultimo video-appello social che il cantante Miguel Bosé riappare su Instagram per incitare gli spagnoli a protestare ancora in piazza contro l'obbligo della mascherina. Al grido “Io sono la Resistenza” - a dire il vero - aveva già sorpreso tutta l'Europa scatenando anche aspre polemiche. Per questo motivo il cantante ha deciso di pubblicare un nuovo video su Instagram: “È stato detto che ho detto che il virus non esisteva – spiega Bosé, precisando di non essere un negazionista - Il virus esiste e il virus ha ucciso, ha ucciso molte persone il cui sistema immunitario era già debilitato da altro. Ma quello che succede è ... Leggi su iltempo

Rapinano banca a Frosinone. Arrestati due residenti nel ragusano

Due pregiudicati per reati contro il patrimonio, un italiano di 39 anni, sottrattosi alla misura degli arresti domiciliari, e di un albanese di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Ragusa, si ...

