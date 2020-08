Juventus, UFFICIALE: Lamberto Zauli sostituisce Pirlo all’Under 23 (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo annuncio per la panchina della Juventus Under 23. Il sostituto di Andrea Pirlo, “durato” pochi giorni e poi passato in prima squadra, è Lamberto Zauli, già tecnico dell’Under 19. “Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 – si legge nella nota UFFICIALE del club – Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel percorso di crescita i ragazzi con cui ha lavorato nell’ultima stagione. Contestualmente alla nomina di Zauli ... Leggi su calcioweb.eu

