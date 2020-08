Incidente sull’A1, tir si ribalta: c’è un ferito (Di sabato 22 agosto 2020) Terribile Incidente sull’A1, dove un tir si è ribaltato tra Caserta Nord e Capua. Ferita una persona. Si registrano 5 chilometri di coda in autostrada. Incidente A1, tir si ribalta L’Incidente è avvenuto questa mattina, 22 agosto, intorno alle 7:30. Un mezzo pesante si è ribaltato e una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i … L'articolo Incidente sull’A1, tir si ribalta: c’è un ferito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli: camion si ribalta, code fino a sei chilometri - mattinodinapoli : Incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli: camion si ribalta, code fino a sei chilometri - muoversincampan : Sull'A1 Roma-Napoli, per un incidente, si registrano code di 10 km tra il bivio con l'A30 Caserta-Salerno e Capua i… - ottopagine : Tragico incidente sull'A1: indagini su un automobilista #Angri - stelvio_c : Il 17 Agosto, sono passato a pochi secondi dall’incidente sull’A1 dove sono morte 2 persone,una aveva 12 anni.L’imm… -

