In un giorno altri 947 casi. Ma con gli stessi numeri a marzo 866 ricoveri in più (Di sabato 22 agosto 2020) Andrea Cuomo Crescono i contagi. Lo stesso aumento 5 mesi fa riempiva gli ospedali. Ieri "solo" altri 37 in cura. E siamo quasi a mille. Meno, ancora: 947 contagiati ieri. Ma non si fa certo la figura dei profeti di sventura a immaginare che supereremo la soglia psicologica ben presto. Se non oggi e se non nel fine settimana, quando i conteggi rallentano, certamente martedì.Dobbiamo aver paura? Di certo non ci dobbiamo rilassare. Ma ci sono altri indicatori che ci fanno capire come questo effetto rimbalzo ha le polveri bagnate. Per spiegarlo abbiamo preso altri due giorni in cui il numero dei nuovi contagi era simile, uno all'inizio della pandemia (primo aumento), uno a metà strada (durante il calo) e li abbiamo paragonati a ieri. La scelta è caduta sul 10 marzo (977 nuovi contagi) e sul ... Leggi su ilgiornale

E’ alta l’attenzione su Santi Cosma e Damiano dopo il brusco aumento di contagi da coronavirus (11 i nuovi casi ufficiali comunicati ieri, venerdì 21 agosto, dalla Asl con il bollettino giornaliero) a ...

Trecento tamponi ai turisti all’aeroporto di Palermo, altri 100 esentati per certificazione medica

A una settimana dall’avvio dall’attività sanitaria anti-Covid per i passeggeri non residenti in arrivo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, sono trecento i passeggeri che sono stati sottoposti a tampon ...

