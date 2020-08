Golf, Wales Open 2020: Molinari si porta al quarto posto (Di sabato 22 agosto 2020) Edoardo Molinari con un’incredibile rimonta si porta dal 21° posto al quarto ed ora corre per il titolo nel giro finale dell’ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo il lungo stop a causa della pandemia di Covid-19. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, lo svedese Sebastian Soderberg (206 – 68 70 68, -7) ha raggiunto lo scozzese Connor Syme (206 – 66 70 70). In terza posizione con 209 (-4) si trova il finlandese Sami Valikaki, mentre Molinari è appaiato al belga Thomas Pieters. Sono cinque i concorrenti in sesta posizione tra i quali spiccano il sudafricano Dean Burmester e il francese Romain Langasque. ... Leggi su sportface

