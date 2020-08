Diego Carlos: “Questo titolo è stato molto importante per tutti noi” (Di sabato 22 agosto 2020) La gioia di Diego Carlos, complice nel terzo gol del Siviglia, durante l’intervista rilasciata ai microfoni UEFA: “tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, è meraviglioso. Questo titolo è stato molto importante per tutti noi, sono molto contento di tutto quello che il club ha fatto per me e sono così felice. Ora torno a casa con un trofeo, un gol e una signora incinta!”. Foto: AS L'articolo Diego Carlos: “Questo titolo è stato molto importante per tutti noi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Siviglia batte in finale l'Inter 3-2 e vince la sua sesta Europa League. La squadra andalusa non ha mai perso una finale di questa competizione ed è la squadra europea che si è aggiudicata la coppa ...

Il sogno che si trasforma nella beffa più atroce. Una deviazione sfortunata di Lukaku regala l'Europa League al Siviglia, che strappa la coppa all'Inter. Non basta l'iniziale vantaggio proprio del bel ...

