Coronavirus in Germania, primi cento istituti scolastici chiusi (Di sabato 22 agosto 2020) Gli effetti dell’aumento dei casi di Coronavirus in Germania: chiusi cento istituti. La responsabile di Berlino per l’Istruzione: “Ma le classi non sono focolai. Le infezioni provengono dall’esterno”. Gli studenti sono tornati a scuola in 9 Laender su 16 “Ogni giorno in cui non viene chiusa nessuna scuola è un buon giorno” dice Philipp Bender, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

