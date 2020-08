Clamoroso dalla Spagna: "C'è anche la Juve su Messi"! (Di sabato 22 agosto 2020) BARCELLONA, Spagna, - " Inter , Juventus e Paris Saint-Germain pronte a darsi battaglia per Lionel Messi , sempre più orientato a lasciare il Barcellona ". è quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport,... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi pronto a lasciare subito il #Barcellona! #SportMediaset - salvione : Clamoroso dalla Spagna: 'C'è anche la Juve su Messi'! - sportli26181512 : Clamoroso dalla Spagna: 'C'è anche la Juve su Messi'!: Secondo quanto riportato da Sport, i bianconeri sognerebbero… - basketreborn1 : Sul 76-74 per Milano a 3’ dalla fine dell’OT Casarin prima sbaglia 2 liberi poi su rimbalzo off. sbaglia un tap in… - JuStukovic : RT @Dario_Ghiro: Che poi pensavo: in mezzo a tante notizie false o semivere, l'acquisto più clamoroso degli ultimi 20 anni di #Calciomercat… -