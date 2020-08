Bielorussia, Lukashenko ordina di chiudere fabbriche in sciopero (Di sabato 22 agosto 2020) E' l'ultima inquietante minaccia del dittatore che ha messo le forze armate in massima allerta potrebbe chiede re aiuto al vicino Putin Leggi su tg.la7

