Ufficiale: Juventus, ceduto Kaly Sene al Basilea (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Basilea ha comunicato ufficialmente l’arrivo del giovane Kaly Sene dalla Juventus. L’esterno 19enne era in forza all’Under19 bianconera, con la quale ha totalizzato 41 presenze e 12 gol. Il Senegalese verrà prestato però da subito all’Omonia Nicosia, come si legge sul sito del club svizzero. Foto: sito Ufficiale Basilea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tomas1374 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, ufficiale la cessione dell'attaccante classe 2001 Kaly #Sene al #Basilea. - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, ufficiale la cessione dell'attaccante classe 2001 Kaly #Sene al #Basilea. - GiovaniBN : ??? #Juventus, ufficiale la cessione dell'attaccante classe 2001 Kaly #Sene al #Basilea. - OL_Italiano : Altre fonti parlano di scatto dei Citizens negli ultimi giorni, ma anche di una prima offerta ufficiale da parte de… - Guidobaldo29 : RT @JManiaSite: La #Juventus torna alla vecchia gestione, come ai tempi di #Marotta: #Cherubini sta già svolgendo il ruolo di direttore gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Juventus

TUTTO mercato WEB

Alle 13.07 perviene da un contributo al Graffio dedicato a me. Eccolo. “Viceversa m'interessa molto di più provocare i giornalisti. Ad esempio in questo periodo in cui la società del Ghiottone sembra ...La Juventus perfeziona un'altra cessione: ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Kaly Sene (attaccante classe 2001) al Basilea. Il senegalese è stato ...