Tesla - Allo studio un sistema antiabbandono per la salvaguardia dei più piccoli (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche Oltreoceano si discute della possibile adozione di dispositivi antiabbandono per salvaguardare i bambini. Largomento torna dattualità grazie alla Tesla, che ha chiesto alla Federal Communications Commission, lauthority americana delle comunicazioni, il nulla osta per la commercializzazione di dispositivi che a corto raggio rilevano il movimento: la loro applicazione è finalizzata alla sicurezza dei più piccoli, in modo da evitare che vengano dimenticati a bordo dell'auto, magari sotto il sole e con alte temperature.Le caratteristiche. Secondo la Casa californiana, questo sistema, basato su quattro antenne di trasmissione e tre di ricezione a supporto di ununità radar, garantirebbe una maggiore efficacia rispetto a omologhi dispositivi che sfruttano invece telecamere o sensori collocati ... Leggi su quattroruote

