Siviglia-Inter, Banega prende in giro Conte: “hai il parrucchino”. La replica è furiosa: “ti aspetto fuori” (Di venerdì 21 agosto 2020) Clima incandescente a Colonia, dove Siviglia e Inter si Contendono l’Europa League dopo essere arrivate in finale battendo Manchester United e Shakhtar Donetsk. Pool/Getty ImagesDurante la prima frazione di gioco, i nerazzurri protestano dopo un presunto rigore per fallo di mano in area di Diego Carlos, una situazione che manda su tutte le furie Antonio Conte. Le urla dell’allenatore nerazzurro infastidiscono allora Ever Banega, che si avvicina portandosi la mano ai capelli e prendendo in giro il manager pugliese per il suo parrucchino. La replica di Conte è furiosa: “ti aspetto dopo, fuori“, prima che l’arbitro riesca a riportare la calma.L'articolo ... Leggi su sportfair

