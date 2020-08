Ritrovati i corpi dei due alpinisti scomparsi. Erano precipitati dalla cresta del Rothorn (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato questa mattina i corpi senza vita di due alpinisti, un uomo e una donna, precipitati dalla cresta del Rothorn, quota 3150 metri, in Val d’Ayas. Le ricerche dei due alpinisti Erano iniziate ieri in tarda serata dopo la segnalazione di mancato rientro e sono proseguite per tutta la notte, via terra, da squadre composte da guide tecnici del Soccorso Alpino, della Scuola alpina della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Questa mattina, il sorvolo in elicottero ha permesso l’avvistamento e il successivo recupero delle salme dei due alpinisti. Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

