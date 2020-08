REFERENDUM, PERCHÉ NO/-30. Il Parlamento non è un costo inutile (Di venerdì 21 agosto 2020) Negli ultimi trent’anni, chi più chi meno, i media hanno raccontato i politici come dei profittatori e il Parlamento come il luogo del malaffare e del privilegio. Non c’è dunque da stupirsi che un movimento politico nuovo in cerca di facili consensi abbia teorizzato “il superamento” della democrazia rappresentativa facendo del taglio dei parlamentari la propria bandiera. L’ultima non ancora ammainata. Una bandiera evidentemente demagogica, non essendoci un solo argomento razionale a sostegno della tesi che riducendo di oltre un terzo la rappresentanza dei territori e facendo del Parlamento italiano il meno rappresentativo d’Europa le Camere lavorerebbero meglio.Ve ne sono invece molti, e li analizzeremo nei prossimi giorni, a sostegno della tesi opposta. Ma una cosa è certa, se continuiamo a ... Leggi su huffingtonpost

