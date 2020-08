Referendum, Di Maio: “Voto è opportunità di cambiamento. Non fossilizzarsi sul taglio, dobbiamo guardare alla qualità” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Si sta discutendo del taglio dei parlamentari. Si arriva al Referendum con l’ultimo voto alla Camera che ha visto l’unanimità. Io vedo come un’opportunità di cambiamento, non la fine di un percorso ma l’inizio”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Meeting Cl Rimini dove è intervenuto in videoconferenza in un incontro insieme a Speranza, Salvini, Boschi e Taiani. Secondo Di Maio “non ci si deve fossilizzare sul taglio, non dobbiamo guardare alla quantità ma alla qualità. E se riusciremo ad avere una visione per il Paese e per le future generazioni allora avremo ... Leggi su ilfattoquotidiano

E così è tornato (a parlare) il leader delle cosiddette Sardine, Mattia Santori. Intervistato da La Repubblica in merito all'imminente referendum sul taglio dei parlamentari, Santori ha espresso il pr ...

Roma, 21 ago 19:18 - (Agenzia Nova) - Il taglio dei parlamentari è un'opportunità di cambiamento: non è la fine di un percorso ma l'inizio. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo ...

