NBA Playoff 2020: Lakers e Bucks si riscattano, Houston va sul 2-0 contro OKC (Di venerdì 21 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra giovedì 20 agosto e venerdì 21 agosto ha visto in scena lo svolgersi di tre partite deii Playoff NBA 2019/2020. Le due teste di serie n°1 (perdenti all’esordio) rialzano la testa: Anthony Davis guida i Lakers (che approfittano anche dell’infortunio alla mano a Damian Lillard), Giannis Antetokoumpo torna a dominare in casa Bucks. È la difesa la protagonista della seconda vittoria di Houston su OKC, nonostante 17 punti di Danilo Gallinari. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI LOS ANGELES Lakers-PORTLAND TRAIL BLAZERS 111-88 Back in Business. #LakersWin ✖️ @Prudential pic.twitter.com/tOchODAtxe — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 21, ... Leggi su sportface

Bucks e Magic: due squadre contratte all'avvio di gara 2, ma più di Antetokounmpo è DiVincenzo a marcare la differenza, da portare i suoi al 25-13 dopo i primi 12'. Dietro Vucevic c'è poca consistenza ...

Dopo le sconfitte nel loro esordio, le due teste di serie nr.1 firmano la pronta riscossa. Vittorie convincenti in gara-2 sia per Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers che rimettono le cose un pò a pos ...

