MotoGP, prove libere GP Stiria oggi venerdì 21 agosto in tv: orario e come vederle in diretta (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Gran Premio di Stiria di MotoGP, valevole per il quinto appuntamento del Motomondiale 2020, prende il via venerdì 21 agosto con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde prove libere. Tutto il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 21 agosto Ore 09:55 – prove ... Leggi su sportface

