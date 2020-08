MotoGp – Piloti pesantissimi contro la commissione: “comanda Spencer? Questo dice tutto” (Di venerdì 21 agosto 2020) Quanto accaduto domenica scorsa al Red Bull Ring fa ancora discutere: ieri Zarco e Morbidelli sono stati ascoltati dalla commissione di Sicurezza, che deve adesso prendere una decisione riguardo l’incidente spaventoso avvenuto in pista durante il Gp d’Austria. I Piloti della categoria regina si sono scagliati proprio contro la commissione, in particolar modo contro Freddie Spencer, ex pilota: “massimo rispetto, ma quando è stata l’ultima volta che ha guidato una di queste moto? Non è facile quel ruolo, ma serve qualcuno che abbia guidato una MotoGp massimo 7-8 anni fa, che sappia cosa sono queste moto“, ha dichiarato Aleix Espargaro. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesMolto più duro Cal Crutchlow: “chi comanda? ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 sorpreso per l'addio di @AndreaDovizioso #AustrianGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Kalidd4600 : @debarrew @MotoGP @FrankyMorbido12 @JohannZarco1 @realeavintia Ma quali capricci? Zarco ha rischiato di uccidere 3… - dianatamantini : MOTOGP - Ducati che svettano nelle prime libere MotoGP con Jack Miller ed Andrea Dovizioso. Terza piazza per Miguel… - corsedimoto : MOTOGP - #Ducati che svettano nelle prime libere #MotoGP con Jack #Miller ed Andrea #Dovizioso. Terza piazza per Mi… -