MotoGP, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Pol Espargarò il più veloce (Di venerdì 21 agosto 2020) Pol Espargarò registra il giro più veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria. Il pilota spagnolo del team Red Bull Ktm, sul tracciato di casa, ferma il cronometro sull’1’23″638. Dietro di lui in questo caldo pomeriggio Takaaki Nakagami (LCR Honda) e Joan Mir (Suzuki). A seguire anche Alex Rins, Maverick Vinales, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e Aleix Espargarò. Solamente nono tempo per Valentino Rossi che nella classifica combinata non riesce ad agguantare la top-10 in ottica qualificazione diretta per la Q2. Chiude, invece, la classifica dei primi 10 di questa sessione pomeridiana Brad Binder. classifica tempi – prove libere 2 GRAN PREMIO DI ... Leggi su sportface

