Mercato americano positivo (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500, che rimane a 3.386 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,04%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,09%). Nell'S&P 500, buona la performance del comparto beni industriali. Nel listino, i settori materiali (-0,68%), energia (-0,58%) e telecomunicazioni (-0,50%) sono tra i più venduti. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,86%), JP Morgan (+1,01%), American Express (+0,75%) e Caterpillar (+0,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems, che prosegue le contrattazioni a -0,91%. Piccola perdita per Home Depot, che scambia con un -0,7%. Tentenna

L’indice dei responsabili degli acquisiti dell’Eurozona scende in agosto pur rimanendo sopra i 50 punti che indicano espansione. Il Pmi statunitense invece va meglio delle stime. L’ipotesi di un ralle ...

