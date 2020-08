Lazio, tutti in campo: primo allenamento, ci sono Badelj e Kiyine (Di venerdì 21 agosto 2020) FORMELLO - É iniziata ufficialmente la nuova stagione della Lazio . Dopo il ritrovo di ieri e il giro di tamponi, nel pomeriggio i biancocelesti si sono ritrovati sul campo agli ordini di Simone ... Leggi su corrieredellosport

nzingaretti : Test a chi torna da Grecia, Croazia, Spagna, Malta. Attivi tutti i drive-in per effettuare il tampone. Il Lazio fa… - laziolibera : Lazio, tutti in campo: primo allenamento, ci sono Badelj e Kiyine - sportli26181512 : #Lazio, tutti in campo: primo allenamento, ci sono Badelj e Kiyine: Inizia ufficialmente la nuova stagione a Formel… - salidaparallela : @Oriana_Mati Veniva detto dai negozianti a fianco.Allora mi chiedevo e voi tifosi rivali vi massacrate quando quest… - Frances84028740 : @OfficialSSLazio @ciroimmobile Domani vado al Lazio Style di via Prenestina a compra la maglia della Lazio quella i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tutti Lazio, tutti in campo: primo allenamento, ci sono Badelj e Kiyine Corriere dello Sport Nel Lazio 137 nuovi positivi al Coronavirus. La ASL Roma 6 quella con più casi: altri 30

Continuano a salire di giorno in giorni i nuovi casi di contagio da Covid-19 nel Lazio. “Oggi – ha fatto sapere in questi minuti l’assessore regionale Alessio D’Amato – si registrano 137 casi e un dec ...

Coronavirus, in Italia 947 nuovi casi e 9 morti

Sono 947 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute aggiornando i dati relativi al contagio. Con la nuova impennata (ieri ...

Continuano a salire di giorno in giorni i nuovi casi di contagio da Covid-19 nel Lazio. “Oggi – ha fatto sapere in questi minuti l’assessore regionale Alessio D’Amato – si registrano 137 casi e un dec ...Sono 947 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute aggiornando i dati relativi al contagio. Con la nuova impennata (ieri ...