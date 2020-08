La rivelazione choc di Bisciglia: ​"Per due anni non ho camminato" - (Di venerdì 21 agosto 2020) Novella Toloni Filippo Bisciglia ha raccontato il dramma della malattia che lo colpì quando aveva solo due anni nel programma "Io e Te". Un doloroso ricordo che ha toccato i telespettatori I telespettatori sono abituati a vederlo alla guida di Temptation Island pronto a condurre per mano le coppie partecipanti nel loro viaggio attraverso i sentimenti, ma Filippo Bisciglia ha anche un passato non troppo felice. Il conduttore lo ha svelato durante l'ospitata nel programma condotto da Pierluigi Diaco "Io e te". Nella lunga intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, Filippo Bisciglia ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera televisiva dagli esordi al Grande Fratello (nel 2006), passando per Tale e Quale fino alla conduzione del reality portato in Italia da Maria De Filippi. A toccare ... Leggi su ilgiornale

