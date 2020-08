La notte più amara, l’Inter spegne la luce sul più bello: l’Europa League è del Siviglia (Di venerdì 21 agosto 2020) Una delusione cocente, una sconfitta che brucia eccome perché arrivata in una finale giocata a viso aperto. L’Inter cade sul più bello, ad un passo dal traguardo. Sfuma il sogno Europa League, che finisce nelle mani del Siviglia, capace di vincere per la sesta volta nella propria storia questo prestigioso trofeo. Pool/Getty ImagesUna notte amara per Antonio Conte, arrivato a tanto così dal mettere le proprie mani sulla coppa, svanita a dieci minuti dalla fine con un autogol di Romelu Lukaku, proprio colui che aveva trascinato fin qui l’Inter. Dieci anni dopo la vittoria della Champions, i nerazzurri non riescono a salire di nuovo sul tetto d’Europa, prolungando il proprio digiuno continentale che coincide anche con quello delle squadre italiane. Eppure ... Leggi su sportfair

