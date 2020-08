Inter-Siviglia, Conte al passo d’addio? “Ne è valsa la pena, è stata una bellissima annata” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due giorni di vacanza e poi a mente fredda incontrerò la proprietà. Faremo una disamina della stagione e in maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter con o senza di me. In ogni caso ringrazierò sempre per l’opportunità che mi è stata concessa. Ne è valsa la pena perché ho ricevuto e dato tanto”. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte sul suo futuro dopo la sconfitta della sua Inter per 3-2 in finale di Europa League contro il Siviglia. Non basta il gol in avvio su rigore di Lukaku e il pareggio di Godin per il momentaneo 2-2 ai nerazzurri. A Colonia decidono le reti di de Jong (doppietta) e Diego Carlos. “La ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - matteosartore : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Il bilancio della stagione è positivo, stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal campo' ??? L'anal… - U_mBertOsTwEet : RT @FakeParatici: Questa @Inter fa paura: dopo aver concluso la @SerieA a un punto dalla @JuventusFC, hanno concluso l'@EuropaLeague a un g… -