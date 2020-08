Inter-Siviglia 2-3: highlights, voti, pagelle e tabellino (Di venerdì 21 agosto 2020) della finale di Europa League. Ennesimo trionfo degli spagnoli, nerazzurri beffati Inter-Siviglia: Appena il tempo di prendere le misure e Inter già avanti. Lukaku sfoggia la sua versione panzer centometrista, fa 40 metri palla al piede ed è abbattuto da Diego Carlos (terzo rigore procurato in tre partite). … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - UEFAcom_it : ?? È il giorno della finale di ???????? ???????????? ???????????? ?? ??? Siviglia ?? Inter ??? ?? Qual è il tuo pronostico? #UELfinal… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - dendo102 : #SivigliaInter secondo tempo Inter non pervenuta mi spiace per la sconfitta, Siviglia è stato più fortunato. - riotta : Una bella #EuropaLeagueFinal un bel Siviglia furbo, una bella @Inter @BausciaCafe un po' sfortunata, il Mister che… -

Il Siviglia torna a mettere le mani sull'Europa League. A Colonia la squadra di Lopetegui batte 3-2 l'Inter in finale e conquista il trofeo per la sesta volta nella sua storia. Allo Stadion Köln ...Lite a metà primo tempo della finale di Europa League tra Ever Banega, centrocampista del Siviglia, e il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Come riporta Gazzetta.it al 16' in occasione delle proteste n ...