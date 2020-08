Inter, Lukaku gol in finale: raggiunto il record di Ronaldo (Di venerdì 21 agosto 2020) Romelu Lukaku ha sbloccato la finale di Europa League col Siviglia e raggiunto il record di Ronaldo Non poteva che essere Romelu Lukaku a sbloccare la finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Il belga ha realizzato al 5′ un calcio di rigore conquistato da lui stesso, dopo essere stato steso dal difensore Diego Carlos. Piattone sinistro all’angolino e gol numero 34 in stagione, raggiunto quindi il record di Ronaldo il Fenomeno nella stagione 1997-1998. Lukaku entra così nella storia dell’Inter. 😱 Earliest ever goal in a UEL final ✅ ⚫️🔵 ... Leggi su calcionews24

