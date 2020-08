Inter, Lazaro: «Il Gladbach mi voleva anche l’anno scorso» (Di venerdì 21 agosto 2020) Valentino Lazaro ha parlato del suo passaggio al Borussia MonchenGladbach Valentino Lazaro si è trasferito in prestito dall’Inter al Borussia MonchenGladbach. E in una Intervista a Fohlen, l’esterno austriaco ha parlato del suo passaggio in Bundesliga. «Sono molto contento che ora sia tutto ufficiale e che finalmente posso allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra. Purtroppo ci sono voluti alcuni giorni per chiarire le ultime formalità del trasferimento. Il Gladbach mi voleva già la scorsa estate, ma poi sono andato all’Inter. Inizialmente andava tutto bene, poi ho subito un infortunio muscolare e sono scivolato via dall’undici titolare». Leggi su ... Leggi su calcionews24

