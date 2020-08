"Inspiegabile". Maestra d'asilo sparita nel nulla: altro giallo a Pisa, due piste (Di venerdì 21 agosto 2020) Dalla provincia di Pisa arriva la notizia di un nuovo giallo, che per il momento sembra Inspiegabile. Simona Bimbi, Maestra d'asilo di 46 anni, è uscita di casa martedì mattina alle 9, è salita sulla sua Hyundai i10 bianca, dopodiché è scomparsa nel nulla. Aveva un appuntamento con un'amica, ma non si è presentata né è tornata a casa: aveva con sé la borsa con i documenti e il cellulare, dal quale però non è stata ricevuta alcuna risposta. Da quella mattina non si hanno più notizie della donna, che le figlie, i parenti e gli amici descrivono come serena e tranquilla, senza gravi problemi fisici o psicologici. Anche se la recente separazione dal marito l'aveva provata, così come l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano

