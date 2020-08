Il cucciolo con sei zampe e il bimbo bullizzato: amore a prima vista (Di venerdì 21 agosto 2020) Luke, un quindicenne del Kent, in Inghilterra, soffre di psoriasi ed è stato vittima di bullismo a causa della sua condizione, che gli lascia la pelle coperta di chiazze rosse. Si sentiva «diverso» dagli altri ragazzi. Ma, adesso, ha imparato ad apprezzare le sue caratteristiche, e lo ha fatto grazie al suo nuovo migliore amico. Roo è un cagnolino nato con sei zampe: Luke ha saputo, attraverso internet, che il cucciolo cercava una casa e una famiglia e, con la mamma, Lauren Salmon, 33 anni, è andato a prenderlo nell’allevamento dell’Essex in cui era nato. Quando Roo ha visto Luke e la mamma, è letteralmente «balzato fuori» dal recinto. «È stato amore a prima vista, da quel momento», ha spiegato mamma Lauren. «Luke è come un papà protettivo. Non si lasciano mai e Roo dorme persino nel suo letto». Leggi su vanityfair

IomechiamoRoma1 : @Chr12311 1900 PODISTICA (atletica leggera) ? O 1908 S.S. (calcio) ? Con me non ci riesci cucciolo ?????? dai greci colori - samami73 : RT @Luca_15_5: Cucciolo bellissimo incrocio con orso polare ?? tre mesi vive per strada( !!) a Trapani, le volontarie non hanno più un buc… - Lily36302206 : RT @Luca_15_5: Cucciolo bellissimo incrocio con orso polare ?? tre mesi vive per strada( !!) a Trapani, le volontarie non hanno più un buc… - GibaldiGiulia : Niall horan in tendenza solo perché è un ragazzo meraviglioso e cucciolo ( con un lato sassy) - dis4ppeared : è stato bellissimo, tipo abbiamo parlato un casino e lui era così cucciolo; vestito da doctor strange con tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : cucciolo con Il cucciolo con sei zampe e il bimbo bullizzato: amore a prima vista Vanity Fair.it Il cucciolo con sei zampe e il bimbo bullizzato: amore a prima vista

Il quindicenne, preso in giro dai coetanei per la sua psoriasi, e il cagnolino, nato con due zampe in più, si sono innamorati a prima vista Luke, un quindicenne del Kent, in Inghilterra, soffre di pso ...

Dj morta: legale e cugino famiglia, ‘Viviana non si è uccisa e non ha ammazzato Gioele’

Messina, 21 ago. (Adnkronos) – “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”. Ne è convinto Claudio Mondello, il legale e anche cugino del padre di Gioele, il bambino ritrovato senza vit ...

Il quindicenne, preso in giro dai coetanei per la sua psoriasi, e il cagnolino, nato con due zampe in più, si sono innamorati a prima vista Luke, un quindicenne del Kent, in Inghilterra, soffre di pso ...Messina, 21 ago. (Adnkronos) – “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”. Ne è convinto Claudio Mondello, il legale e anche cugino del padre di Gioele, il bambino ritrovato senza vit ...