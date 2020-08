I reduci del resort: "Prigionieri del virus" (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrea Cuomo Positivi in 26 (ma solo un turista): liberi in 449 dopo tensioni e fughe fallite C'è un'isola a metà strada tra la Maddalema e Alcatraz. Tra la tragedia e la commedia. Quest'isola è Santo Stefano e si trova nell'arcipelago della Maddalena, nella Sardegna nord-orientale. In questo fazzoletto di terra aspra, tre chilometri quadrati di pietre e cespugli, ci sono un forte, alcuni insediamenti della Marina Militare, perfino un goffo busto incompleto di Galeazzo Ciano destinato a Livorno, scolpito nel granito di una cava locale e poi lasciato lì quando il 26 luglio 1943 un telegramma da Roma annunciò la caduta del fascismo. E poi il Santo Stefano resort, che per i siti di prenotazione online offre «una spiaggia privata gratuita, campi da tennis, 2 ristoranti, camere climatizzate e il WiFi gratuito nelle aree ... Leggi su ilgiornale

Questa è la storia di una vacanza tutto compreso che finisce sulle pagine dei giornali. A causa di un dipendente stagionale del resort, un pianista romano di 60 anni, che a un certo punto si sente ...

