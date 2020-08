Humankind - prova (Di venerdì 21 agosto 2020) Ci sono pochi gameplay che resistono alla prova del tempo come quello di Civilization. Il primo gioco della serie vedeva la luce quasi trent'anni fa, nel 1991 e, certo, qualche differenza la si può notare rispetto alle versioni moderne. Se però guardiamo Civilization 3, uscito nel 2001, è già più chiaro come il gameplay sopravviva ancora oggi, ovviamente circondato da molte migliorie, approfondimenti e una grafica al passo coi tempi. La formula del 4X è stata inventata proprio da Sid Meier per il gioco originale targato MicroProse. Pochi titoli meritano l'aggettivo "seminale" come Civilization per i videogiochi strategici.Proprio considerando questa inossidabilità del gameplay di Civilization, Amplitude Studios sembra aver deciso, con il suo Humankind, di dare, non tanto una sterzata, quanto, parrebbe, ... Leggi su eurogamer

