Formazioni ufficiali Siviglia-Inter: conferma per Gagliardini, Lopetegui lancia de Jong titolare (Di venerdì 21 agosto 2020) Formazioni ufficiali Siviglia-Inter – E’ la finale di Europa League. Il Siviglia, praticamente un’abbonata alla vittoria della competizione, sfida l’Inter, che ritorna in una finale europea a distanza di 10 anni dall’ultima volta. La squadra di Conte vuole riportare quella che un tempo era la Coppa UEFA in Italia. Il trofeo ci manca da troppi anni e questa sembra davvero l’occasione giusta. Gli spagnoli arrivano a Colonia dopo aver eliminato il quotato Manchester United, i nerazzurri hanno surclassato lo Shakhtar Donetsk con un perentorio 5-0. Le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Lopetegui e Conte. Formazioni ufficiali ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - tuttonapoli : Siviglia-Inter, formazioni ufficiali. Conte conferma Bastoni e Young. Per il Siviglia dentro De Jong - Sport_Mediaset : #EuropaLeague - Finale ?? #SivigliaInter, le formazioni ufficiali! ?? Aggiornamenti LIVE ?? - TuttoMercatoWeb : Siviglia-Inter, formazioni ufficiali. Conferme per Conte, dentro De Jong per il Siviglia - vituu1908 : RT @DiMarzio: #UEL | #SivigliaInter: le formazioni ufficiali?? -