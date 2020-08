Cosa significa gaglioffo, l’insulto rivolto dalla Azzolina a Salvini (Di venerdì 21 agosto 2020) Cosa significa gaglioffo, l’insulto rivolto dalla Azzolina a Salvini significato “Da oggi chiamerò Salvini gaglioffo”. Ieri sera, 20 agosto 2020, durante la trasmissione di La7 In Onda, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha apostrofato così il leader della Lega. Ma Cosa significa “gaglioffo”? Qual è il significato? dalla Treccani: gagliòffo agg. e s. m. (f. –a, poco com.) etimo incerto. – Di persona buona a nulla, sciocca e ignorante o goffa: quanto è g.!; più frequente come sost.: comportarsi da g., come un ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Il Covid ci ha mostrato cosa significa curare left Stop alla perdita dei dati, “semaforo privacy” per i contratti digitali

Radio Capital: arriva anche il saluto di Antonio Iovane: “Gli ascoltatori di Capital sono materia viva”

E dopo quello di Ernesto Manfrè, a Radio Capital arriva anche il saluto di Antonio Iovane. Sta confermandosi il ridimensionamento della redazione giornalistica. Ecco il post del giornalista, che riass ...

