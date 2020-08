Coronavirus: i contagi non rallentano in Puglia, 35 casi positivi di cui 12 in provincia di Foggia (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 35 i casi positivi all'infezione da Covid-19 registrati oggi venerdì 21 agosto in Puglia su 2931 test. Di questi 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia Bat; 12 in provincia di Foggia e cinque ... Leggi su foggiatoday

