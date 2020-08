Coronavirus, ancora 4 casi registrati in Abruzzo sono di età compresa tra i 24 e 59 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Aquila - sono complessivamente 3581 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 59 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2841 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2830 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: ancora numeri critici in Campania, i casi sono 53 Salernonotizie.it Covid. Il bollettino. Ancora dieci nuovi positivi, due guariti nel crotonese

Dopo gli ultimi dieci casi di Covid19 registrati appena ieri (QUI) in Calabria, anche quest’oggi il monitoraggio dell’epidemia ci restituisce altrettanti nuovi contagi nella nostra regione: quattro ri ...

Marco Carrara guarisce dal Coronavirus e torna a casa. Dopo 115 giorni e 28 tamponi

Marco Carrara è tornato a casa, ad Albino: è stato ricoverato per 115 giorni per Coronavirus. Ha fatto in totale 28 tamponi. Marco Carrara, dopo un’odissea di quasi 4 mesi, è tornato a casa sua ad Alb ...

