Cogliate, con l'affidamento in prova, ruba 4 biciclette a Turate e finisce in carcere

I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un 29enne di Cogliate e denunciato un 27enne e un 25enne di Turate per il furto di 4 biciclette dall'interno di un box di una proprietà privata. I carabinieri della Stazione di Turate, hanno eseguito l'arresto di R.M. classe 1991 di Cogliate, che era già sottoposto all'affidamento

I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un 29enne di Cogliate e denunciato un 27enne e un 25enne di Turate per il furto di 4 biciclette dall’interno di un box di una proprietà privata.

