Chiesa a un passo dalla presidenza UDC (Di venerdì 21 agosto 2020) Candidato unico alla successione di Albert Rösti, dovrà essere eletto dall'Assemblea dei delegati domani Leggi su media.tio.ch

aresbi3 : 'Nel mirino, dicevamo, c’è soprattutto la Chiesa cattolica, che per secoli è stato il principale baluardo della dig… - infoitsport : Mercato Juve: passo indietro per Chiesa? Fiorentina sorpresa, gli sviluppi - FrancescoLupo23 : RT @UAAR_it: L'apostasia è un diritto! Ci sono tanti motivi per emanciparsi dalla Chiesa cattolica: un piccolo e personalissimo passo per c… - supercicciolo : RT @UAAR_it: L'apostasia è un diritto! Ci sono tanti motivi per emanciparsi dalla Chiesa cattolica: un piccolo e personalissimo passo per c… - ramanujando : RT @UAAR_it: L'apostasia è un diritto! Ci sono tanti motivi per emanciparsi dalla Chiesa cattolica: un piccolo e personalissimo passo per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa passo Al passo del Chiese, missione compiuta: il fiume, la sua bellezza e la sua gente OglioPoNews Chiesa a un passo dalla presidenza UDC

BRUGG-WINDISCH - Marco Chiesa deve essere eletto alla presidenza dell'UDC. Il comitato del partito, riunito oggi a Brugg-Windisch, nel canton Argovia, raccomanda all'unanimità di sostenere la candidat ...

Federico Chiesa, indizio sul futuro: Juventus alla finestra

Ed è pronto a inserire una clausola rescissoria da 70 milioni. Il club viola si aspettava una mossa da parte dei bianconeri, poteva essere interessato al terzino Pellegrini, forse avrebbe accettato di ...

BRUGG-WINDISCH - Marco Chiesa deve essere eletto alla presidenza dell'UDC. Il comitato del partito, riunito oggi a Brugg-Windisch, nel canton Argovia, raccomanda all'unanimità di sostenere la candidat ...Ed è pronto a inserire una clausola rescissoria da 70 milioni. Il club viola si aspettava una mossa da parte dei bianconeri, poteva essere interessato al terzino Pellegrini, forse avrebbe accettato di ...