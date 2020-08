Britney Spears, il padre resta il suo tutore legale: "È per la sua sopravvivenza" (Di venerdì 21 agosto 2020) I medici che hanno curato Britney Spears ritengono che la pop star non sia ancora in grado di prendere decisioni da sola: il padre resta tutore legale della sua persona e dei suoi beni. Britney Spears deve restare sotto la tutela del padre. Secondo quanto appreso da TMZ, i medici che l'hanno in cura ed il giudice ritengono che la pop star non sia ancora in grado di prendere decisioni importanti da sola. Da circa dodici anni Britney Spears non ha il controllo totale della sua vita, tutte le decisioni importanti e la gestione del suo ingente patrimonio finanziario sono nelle mani del padre, Jamie Spears. La pop star avrebbe voluto svincolarsi da questa ... Leggi su movieplayer

