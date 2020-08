Briatore attacca sindaco: "Noi chiusi, altri ballano sui tavoli". Ma spuntano 6 contagi (Di venerdì 21 agosto 2020) Francesca Galici Continua la polemica di Flavio Briatore contro la chiusura del Billionaire per le misure anticovid mentre altrove in Costa Smeralda si balla sui tavoli; intanto ci sono sei positivi nel locale di Golfo Pevero Va avanti senza esclusione di colpi il duello verbale tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Tutto nasce dall'ordinanza governativa che impone lo stop alle discoteche, inasprita ulteriormente dal sindaco del comune sardo. Arzachena è il principale centro abitato della Costa Smeralda e ne sono frazione le rinomate località di Porto Cervo, Cala di Volpe, Golfo Pevero, Poltu Qualtu, Liscia di Vacca e Romazzino, solo per citare alcune delle mete più ambite del turismo internazionale. Porto Rotondo, invece, è frazione di ... Leggi su ilgiornale

