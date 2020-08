Benevento: un giocatore è positivo al Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - Benevento, 21 AGO - C'è un altro caso di positività al Covid-19 nelle società di calcio della Serie A. Infatti il Benevento ha diffuso una nota in cui comunica che "nel ritiro di Seefield è ... Leggi su corrieredellosport

bncalcio : ?? BENVENUTO ARTUR ???? ???? #BENVENUTOIONITA #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito uff… - DiMarzio : #Benevento, un giocatore positivo al Covid: il comunicato del club - SkySport : Benevento, un giocatore è positivo al coronavirus - gdidonfrancesco : RT @VerFilippo: ??????| Massimo #Coda è un nuovo giocatore del #Lecce. Il classe 88’ ex Benevento arriva da svincolato e domani sosterrà le vi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #benevento, giocatore positvo. Lo comunica il club: «E' asintomatico» -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento giocatore

Il Benevento ha comunicato un caso di positività al Covid. Il giocatore è asintomatico, sta bene ed è in isolamento. Ancora un caso di Coronavirus in Serie A. Dopo Torino, Napoli, Roma e Cagliari tocc ...ULTIME NOTIZIE BENEVENTO NEWS – Allarme coronavirus per le squadre di Serie A. Dopo Torino, Cagliari, Napoli e Sassuolo, anche il Benevento ha annunciato la positività di un suo giocatore al coronavir ...