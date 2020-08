Attilio Fontana dice che se la Lombardia ha commesso errori è per colpa della mancata Autonomia (Di venerdì 21 agosto 2020) Se avesse avuto le mani libere, come la Lega chiede da anni, non ci sarebbe stato il disastro in Lombardia. Dopo aver ammesso alcuni errori – senza spiegare quali – nelle settimane precedenti, Attilio Fontana torna a suonare la carica. Intervenendo in collegamento al Meeting di Rimini, il Presidente della Lombardia trova il capro espiatorio sulle falle della gestione dell’emergenza sanitaria nella sua Regione: la mancata Autonomia. LEGGI ANCHE > Fontana spiega: «Quel fondo alle Bahamas era dei miei genitori. All’epoca andava di moda» «Se fossimo partiti con quella maggiore Autonomia che chiediamo da tempo, si sarebbero potuti evitare degli ... Leggi su giornalettismo

