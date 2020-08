Arresto di due passeur pakistani in centro a Trieste (Di venerdì 21 agosto 2020) Due cittadini pakistani, il 23enne A.H. e il 31enne K.D., sono finiti in manette per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di due migranti minori, della stessa nazionalità, intercettati in una FIAT 500, e poco prima entrati illegalmente in Italia dalla Slovenia. A bloccare il veicolo la nottata odierna, lungo le rive cittadine all’altezza di Piazza Venezia, sono state una Volante della Questura e una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste, insospettite dall’orario notturno e da una repentina svolta effettuata dal conducente del veicolo, una Fiat 500X con targa italiana. All’interno del veicolo venivano poi individuati i due passeur e i due minori irregolari; il pakistano al volante del mezzo, inoltre, risultava non avere mai conseguito la patente di guida. Al termine delle ... Leggi su udine20

giornalettismo : #Meloni parla di 'dimissioni'. #Salvini chiede l'arresto di #Conte per #pandemia colposa. Ma sono gli stessi due p… - Antoniomagr : Non una parola da #Meloni e #Salvini sull’arresto di #Bannon. Sui loro profili si fa solo campagna elettorale sulla… - PoliziaTI : Forza due posti di blocco e mette in pericolo la vita degli agenti: un arresto nel Mendrisiotto - CiccioIlBrillo : @gadlernertweet @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MarcelloFoa @fattoquotidiano Sempre due pesi e due misure.. se gli… - CiccioIlBrillo : @ansia_tw @gadlernertweet @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MarcelloFoa @fattoquotidiano Sempre due pesi e due misur… -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto due Spacciavano droga di ogni tipo: blitz e due arresti | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it Forza due posti di blocco, la polizia spara e lo arresta

CHIASSO - Una folle fuga con un'automobile rubata poco prima. È quella di cui si è reso protagonista un 55enne richiedente l'asilo libico ieri notte a Chiasso. La storia, che pare estratta da un film ...

Corsi a pagamento e rapporti sessuali per superare problemi psicologici: eseguite due misure cautelari

Avrebbero organizzato “corsi” basati sullo sviluppo dell’energia positiva per poter vivere senza condizionamenti e in armonia con sé stessi, ma dietro questi incontri la Polizia di Stato ha scoperto u ...

CHIASSO - Una folle fuga con un'automobile rubata poco prima. È quella di cui si è reso protagonista un 55enne richiedente l'asilo libico ieri notte a Chiasso. La storia, che pare estratta da un film ...Avrebbero organizzato “corsi” basati sullo sviluppo dell’energia positiva per poter vivere senza condizionamenti e in armonia con sé stessi, ma dietro questi incontri la Polizia di Stato ha scoperto u ...