Antonelli (Cts): “Virus meno letale ma solo perchè colpisce i giovani” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli espone la situazione del Covid in Italia. “Le terapie intensive reggono bene, meno di 50 le persone ricoverate”, dice Antonelli. Un virus meno aggressivo e meno letale, ma per via di un mutamento del ceppo di persone contagiate. Ovvero i più giovani, che in questa … L'articolo Antonelli (Cts): “Virus meno letale ma solo perchè colpisce i giovani” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli espone la situazione del Covid in Italia. “Le terapie intensive reggono bene, meno di 50 le persone ricoverate”, dice Ant ...

Covid, in Italia altri 281 focolai: le regioni con l'indice di trasmissione più alto

In Italia l'indice di trasmissione Rt del coronavirus SARS-COV-2 calcolato sui casi sintomatici è 0,83. A comunicarlo è l’Istituto Superiore di Sanità in un report riferito al periodo 10-16 agosto. "Q ...

