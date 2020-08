Antonella Elia cede all’amore e perdona Pietro dopo Temptation Island (Di venerdì 21 agosto 2020) Antonella Elia cede all’amore che prova nei confronti di Pietro e perdona le tantissime mancanze di rispetto che, all’interno di Temptation Island ha subito. La ex gieffina appena uscita dal reality ha avuto una grandissima notorietà tanto da diventare l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 insieme a Pupo e al conduttore Alfonso Signorini. La showgirl nonostante la sua grandissima popolarità degli ultimi mesi, sembra dedicarsi moltissimo al suo lavoro, pronta a pizzicare i nuovi concorrenti che entreranno. Antonella però, nelle ultime settimane sembra cercare in ogni modo di nascondere il suo riavvicinamento a Pietro Delle Piane non avendo neanche ufficializzato il loro ... Leggi su giornal

MurgiaClaudia : RT @murgiar: (sincerità inarrivabile) Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne e… - davide_insa3 : @GF_diretta Grande Antonella Elia??........non mi piace Alfonso Signorini - fabio95126130 : RT @GF_diretta: Antonella Elia è la nuova opinionista insieme a Pupo del #GrandeFratelloVip #GFVIP 'Ha fatto fuori Wanda Nara' https://t.… - cristinastag : @mammadimerda Eh perché ha troppi fan, e poi tra lei e Antonella Elia non riescono più a star dietro alla richiesta… - periodicodaily : Antonella Elia l’opinionista del GFVip 5 #antonellaelia #gfvip5 -