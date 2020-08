Tutto confermato: Peli alla Reggina, è ufficiale (Di giovedì 20 agosto 2020) Lorenzo Peli è un calciatore della Reggina, come vi avevamo già annunciato. Il calciatore superate le visite mediche ha avuto il placet per firmare il suo nuovo contratto con gli amaranto. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta BC per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Peli. L’esterno classe 00 si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco”. Foto: Facebook Reggina L'articolo Tutto confermato: Peli alla Reggina, è ufficiale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

