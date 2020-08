Tremendo incendio nella notte tra Ardea e Pomezia, a fuoco un deposito di gomme: fortissimo odore acre nell’aria (FOTO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Tremendo incendio nella notte ad Ardea dove è andato a fuoco un deposito di gomme situato in Via di Valle Caia, al confine con il Comune di Pomezia. Un forte odore acre è presente tutt’ora sul territorio. incendio in Via di Valle Caia ad Ardea Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte. I Vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme. L’area rimasta coinvolta al momento è circoscritta: al suo interno sono presenti 8 capannoni, 6 (usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali) i quali sono stati completamente distrutti dalle fiamme. La sala ... Leggi su ilcorrieredellacitta

