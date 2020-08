Steve Bannon arrestato a New York: è accusato di frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon, ex consulente del presidente Donald Trump, è stato arrestato per frode a New York. Continuano le controversie riguardanti Steve Bannon, l’ex consulente di Donald Trump al centro di numerose polemiche. La polizia infatti lo ha arrestato a New York dopo le accuse di frode della corte federale di Manhattan. Secondo gli inquirenti Bannon avrebbe frodato migliaia di investitori della campagna di raccolta fondi “We Build The Wall”. La raccolta fondi serviva a raccogliere una parte dei soldi necessari alla costruzione del famigerato muro al confine tra Stati Uniti e Messico. In realtà i soldi poi venivano usati da Bannon e altre tre persone, al ... Leggi su bloglive

delucca : Steve Bannon preso. - HuffPostItalia : Steve Bannon è stato arrestato per frode - Corriere : Arrestato Steve Bannon, ideologo del sovranismo: è accusato di frode - almir_otero : GRANDE DIA: STEVE BANNON PRESO NOS USA. - tittimaestra : RT @aelledesign: Ma no! Sembrava una così brava persona... dispiace. Steve #Bannon arrestato per frode a New York -